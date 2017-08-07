В Уфе 15 человек отравились на банкете в местном кафе «Белый мост». У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция, сообщили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

По данным ведомства, массовое отравление произошло в минувшую субботу.

В связи с произошедшим проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия по ликвидации и локализации очага инфекционного заболевания, предотвращению распространения инфекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, передает «МедиаКорСеть».