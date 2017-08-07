В Мирный из подмосковного Домодедово прибыли родственники пострадавших на руднике «Мир» горнорабочих. Сейчас на месте ЧС развернут оперативный штаб экстренной психологической помощи.

Адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и их родственникам, а также психологическую поддержку штаб осуществляет круглосуточно. Организовано горячее питание. Как сообщает ИА YakutiaMedia, об аварийно-спасательных работах сообщают в смс-рассылке.

Также организована «горячая линия» на базе Главного управления ИЧС России по Республике Якутия. Всего в центр экстренной психологической помощи с момента открытия поступило 224 звонка. Некоторые из родных пострадавших горняков находятся в отпусках, для них организован перелет из различных точек.