Золоченый кованый флюгер отныне венчает одно из зданий в Нижнем Тагиле. Его установили к Дню города.

Как сообщает ТагилСити.Ру, флюгер к крыше дома прикрепила организация, которая занималась его капремонтом в рамках региональной программы. Причем подрядчик установил это творение по собственной инициативе.

Здание было построено еще в 1951 году. Некоторые жители дома уже заявили, что после ремонта оно выглядит так, как будто появилось только что. Они рассказали, что подрядчик восстанавливал его прежний вид по старым фотографиям.

Агентство отмечает, что теперь горожане всегда будут в курсе розы ветров в этом районе.