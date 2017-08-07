Семь дней пробыл на территории Сахалинской области 19-й «Корабль дружбы», на котором с визитом прибыли 42 человека из префектуры Хоккайдо. Японские учащиеся, приехавшие по обмену, с удовольствием познакомились с русской культурой и показали свои умения.

За неделю гости из Японии успели посетить множество достопримечательностей Сахалина, в том числе мемориально-музейный комплекс «Победа», краеведческий музей, собор Рождества Христова и спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Кроме того, молодые люди стали почетными гостями в детском оздоровительном лагере «Юбилейный». Как сообщает ИА SakhalinMedia, их встретили русскими танцами и песнями, а гости поздравили хозяев песней про сакуру и традиционным танцем Японии «Ёсакай саран».

Не обошелся праздник и без традиционных спортивных игр — российские и японские школьники и студенты вместе поучаствовали в веселых стартах, а затем в мастер-классе по изготовлению матрешек. Визит закончился традиционным русским чаепитием с сушками и вареньем, а также исполнением песни «Катюша» на русском языке. В следующем году юбилейный 20-й обмен «Корабль дружбы» отметит визитом в Японию.