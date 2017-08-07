Обрушение горной породы произошло на Ловозерском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Мурманской области. В результате ЧП погиб один рабочий рудника «Карнасурт», еще один пострадал. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, в настоящее время ведется расследование инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ловозерский ГОК находится близ городского поселения Ревда Мурманской области. Комбинат единственный в России занимается производством концентрата, который используют в производстве редкоземельных металлов. ГОК является градообразующим предприятием Ревды.