Никольский завод хрусталя в Пензенской области предложено включить в федеральный перечень видов производств и групп изделий народных промыслов. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

При этом, как сообщает ИА «Пенза-пресс», губернатор напомнил о том, что на прошлой неделе были приняты поправки в федеральный закон о том, что субъект Федерации может помогать народным промыслам, включенным в федеральный перечень.

«В перечень включено много производств хрусталя, однако Никольского хрустального завода нет», — цитирует агентство главу региона.

Напомним, хрустальный завод Бахметьева появился в Никольске в XVIII веке. Его изделия хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Павловском дворце, Государственном историческом музее.