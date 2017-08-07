Нижегородский аэропорт Стригино по итогам первого полугодия (январь–июнь) 2017 года перевез 392 731 пассажира, что на 18,2% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Соответствующие данные приводятся на сайте Росавиации.

Согласно объему пассажиропотока, аэропорт Нижнего Новгорода занимает 4-е место среди аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) после Уфы (1,22 млн пассажиров), Самары (1,14 млн) и Казани (1,09 млн).

Наибольший прирост пассажиропотока наблюдается у аэропорта Ульяновска: за первое полугодие 2017 года он обслужил 102 487 человек с ростом в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает ИА «НьюсНН».

Напомним, международный сектор аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде начал работать в новом терминале в апреле 2017 года. Первыми пассажирами стали 230 туристов, вернувшихся из Турции. Аэропорт обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2016 году был введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс Стригино. Площадь нового терминала составляет 27,8 тыс. кв. м, пропускная способность — более 1,5 млн человек в год. Объем инвестиций в сооружение терминала составил более 4 млрд рублей.