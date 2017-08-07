Количество внутренних туристических туров, забронированных в России в июле–августе текущего года, выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщила в понедельник пресс-служба Ростуризма.

Ведомство отмечает, что вырос спрос на туры и самостоятельные путешествия. Продажи билетов на внутренние авиарейсы выросли за тот же период на 41%. Наибольшим спросом у россиян пользуются, в частности, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Ленинградская и Ярославская области, Москва и Московская область, Алтайский край, Республика Хакасия.