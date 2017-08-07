Погранслужба Украины с 2015 года не пропустила на территорию страны свыше 20 тыс. российских граждан, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Государственной пограничной службы республики Петра Цигикала.

«Если говорить о статистике, то с 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тыс. россиян. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году — 10,9 тыс., в 2017 году — это уже около 3 тыс. граждан РФ», — пояснил представитель правоохранительного органа.

Как отметил Петр Цигикал, чаще всего россиянам отказывают во въезде из-за необоснованности цели поездки, превышения срока регистрации или отсутствия подтверждения финансового обеспечения поездки.

Кроме того, глава погранслужбы сообщил, что сейчас въезд в страну запрещен 3148 гражданам РФ, из них около 100 человек — известные артисты и публичные лица, которые ранее посещали Крым.