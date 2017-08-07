Полицейские задержали троих подозреваемых в краже норковой шубы, ювелирных украшений и более 2 млн рублей из коттеджа в подмосковном Голицыно. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«Установлено, что злоумышленники повредили окно в коттедже, расположенном в микрорайоне Северный поселения Голицыно, незаконно проникли в помещение и похитили ювелирные изделия, норковую шубу и денежные средства в сумме более 2 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение главы пресс-службы Татьяны Петровой.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности задержанных, они оказались выходцами из стран ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 33 лет. Кроме того, подозреваемые были причастны к пяти аналогичным кражам.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».