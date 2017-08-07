Власти КНДР полностью отвергли резолюцию Совбеза ООН с новыми санкциями. Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в понедельник, 7 августа, Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В заявлении резолюция СБ ООН называется «состряпанной США и враждебными силами». Отмечается, что в КНДР документ восприняли как «грубое нарушение суверенитета» страны, а Пхеньян не намерен обсуждать проблему денуклеаризации, пока сохраняется ядерная угроза и враждебное отношение со стороны США.

Резолюцию 2371 Совет безопасности ООН принял единогласно на прошлой неделе, Россия и Китай поддержали документ.