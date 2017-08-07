Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ об объявлении 7 августа в регионе днем траура по погибшим в пожаре в Бирском районе, на зданиях приспущены государственные флаги.

«В Бирском районе в деревне Угузево произошла страшная трагедия, в пожаре погибли девять человек, пятеро детей… Очень тяжелая история. Хочу выразить слова соболезнования, сочувствия родственникам погибших», — приводит слова Хамитова ИА «Башинформ».

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в одном из жилых домов в деревне Угузево. Пожарным удалось спасти трех человек, на месте ЧП также были обнаружены тела девяти человек, в том числе пятерых детей.

По версии следствия, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Помимо прочего, следователи полагают, что погибшие являлись друг другу родственниками.

«Опознать кого-либо сейчас не представляется возможным, это можно сделать только с помощью генотипоскопических экспертиз, которые назначены. Мы предполагаем, что это члены одной семьи либо нескольких семей, которые объединены родственными связями», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Светлана Абрамова.

Она отметила, что проведение сравнительных анализов на родственные связи займет немало времени. По факту пожара республиканская прокуратура организовала проверку.

Глава республики поручил региональному правительству правительству открыть горячую линию для информирования родных и близких жертв пожара, а также оказать помощь в организации похорон.