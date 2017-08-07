Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к денуклеаризации корейского полострова.

Он также заявил, что вовлечённые стороны должны безотлагательно начать поиск дипломатического урегулирования ситуации в регионе. Об этом глава российского МИД говорил на встрече с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, которая состоялась 7 августа в Маниле.

«С.В.Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.