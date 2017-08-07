За сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) удалось потушить почти 50 тыс. га природных пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

«По состоянию на 7 августа за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади 49,2 тыс. га. В зоне авиалесоохраны действующих пожаров нет», — говорится в сообщении.

В регионе продолжают мониторинг десяти природных пожаров на площади 34 тыс. га. Их тушение не осуществляется, так как отсутствует угроза населенным пунктам или объектам экономики.

23 июля в ЯНАО был введен режим ЧС в связи с сильными природными пожарами.