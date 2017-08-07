Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон ответит Москве на сокращение числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. Дипломат отметил, что ответ будет готов к 1 сентября.

Тиллерсон отметил, что уже уведомил главу МИД России Сергея Лаврова об этом сроке, сообщает «Газета.ру». Это произошло в ходе встречи на Филиппинах, которая состоялась 6 августа. Какой именно Белый дом приготовит ответ, пока не уточняется.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россию придется покинуть 755 американским дипломатам.