Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. В своем обращении глава правительства отметил успехи отрасли и призвал не останавливаться на достигнутом, развивая инновационные направления.

«Ваша отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока», — заявил Медведев, добавив, что ж/д транспорт — незаменим в вопросах национальной безопасности и обороны страныН

«Важно не останавливаться на достигнутом и, опираясь на крепкие, проверенные временем традиции, двигаться вперед по инновационной траектории. Здоровья вам и удачи», — резюмировал премьер-министр.