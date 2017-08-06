Режим прекращения огня нарушен в Сирии за сутки 13 раз
Минобороны РФ проинформировало о том, что за минувшие сутки было зафиксировано российскими и турецкими инспекторами тринадцать случаев стрельбы в нескольких сирийских провинциях.
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы», — говорится в заявлении ведомства.
В свою очередь турецкая сторона сообщила о шести случаях нарушения режима прекращения огня.
«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — резюмировало министерство.