Министерство обороны РФ сообщило о том, что за минувшие сутки к режиму прекращения огня в Сирии присоединились четыре новых населенных пункта.

Соответствующие документы подписаны в населённых пунктах Хмира, Мусель-Хеле, Тумин, Абу-Дарда провинции Хама.

«Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 135», — отметили в пресс-службе военного ведомства.

Минобороны РФ также добавило, что продолжаются переговоры о примирении с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.