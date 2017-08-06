Глава МИД России Сергей Лавров планирует в воскресенье провести переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавошоглу в столице Филиппин – Маниле, передает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации по линии АСЕАН.

«Такая встреча может состояться в воскресенье», - подтвердил собеседник агентства.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл сегодня в Манилу для участия в министерском совещании Россия-АСЕАН, встрече МИД участников ВАС и сессии Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности.