Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за полет на МиГ-29
Президент Украины Петр Порошенко в субботу совершил полет на советском истребителе МиГ-29, видео о полете он выложил на свою страницу в Facebook, чем вызвал шквал критики и бурную реакцию среди пользователей соцсетей.
Многие гадали о целях тренировочного полета украинского политика, другие же сразу приготовили серию мемов и прочей критики на этот счет.
В большинстве своем комментаторы из соцсетей удивлялись, почему Порошенко остановил свой выбор на советском истребителе МиГ-29, а не воспользовался американской техникой.
Кто-то пошутил, что таким образом украинский политик репетирует побег из страны.
Были также и те, кто посоветовал Порошенко заняться рыбалкой или прокатиться на подводной лодке.
Напомним, Петр Порошенко 5 августа днем прилетел на МиГ-29 на аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков с Днем воздушных сил Украины.