Президент Украины Петр Порошенко в субботу совершил полет на советском истребителе МиГ-29, видео о полете он выложил на свою страницу в Facebook, чем вызвал шквал критики и бурную реакцию среди пользователей соцсетей.

Великий Вождь наблюдает за полетом Порошенко pic.twitter.com/3hbc4C50OR — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) August 5, 2017

Многие гадали о целях тренировочного полета украинского политика, другие же сразу приготовили серию мемов и прочей критики на этот счет.

В большинстве своем комментаторы из соцсетей удивлялись, почему Порошенко остановил свой выбор на советском истребителе МиГ-29, а не воспользовался американской техникой.

Порошенко пролетел на советском МиГ-29. Ну, это как если бы Трамп 4 июля в США пролетел на МиГ-35, а Путин летал бы в день России на F-16 pic.twitter.com/10uAPJ0a49 — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) August 5, 2017

Кто-то пошутил, что таким образом украинский политик репетирует побег из страны.

Сегодня Петр Порошенко отработал свой первый, самостоятельный, тренировочный "полет-побег" из страны на МИГ-29. — Валера Кончалов (@ValeraKonchalov) August 5, 2017

Были также и те, кто посоветовал Порошенко заняться рыбалкой или прокатиться на подводной лодке.

Жду, когда Порошенко на подлодке прокатится! — Баба-Ехидна (@valerushka74) August 5, 2017

Напомним, Петр Порошенко 5 августа днем прилетел на МиГ-29 на аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков с Днем воздушных сил Украины.