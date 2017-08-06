Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон заявила, что поддержка Китаем санкций в отношении КНДР говорит о признании Пекином всей серьезности угрозы, которую несет ядерная программа Пхеньяна.

По словам дипломата, большое значение имеет ведение всеми сторонами диалога для деэскалации ситуации. Кроме того, на КНР возложена обязанность обеспечить полное выполнение санкций в отношении Северной Кореи.

Напомним, недавно Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов.