Основной электросетевой комплекс, который оказывает непосредственное влияние на энергоснабжение в Тверской области, восстановлен после аварии в результате непогоды, передает в воскресенье агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Одновременно энергетики продолжают аварийные ремонты на участках сетей, выведенных из штатной схемы электроснабжения. Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», - уточнили в пресс-службе, добавив, что оперативная информация поступает главе Тверской области каждые два часа.

Как сообщил собеседник агентства, по данным на утро воскресенья, около 3 тыс. потребителей обеспечены электроэнергией от 65 резервных источников (РИСЭ), еще часть – по временным схемам энергоснабжения. «После того, как тот или иной участок сети восстанавливается и вводится в работу, РИСЭ оперативно перебрасываются в места, где в них возникает потребность», - уточнил он.