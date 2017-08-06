Главное управление МЧС по Приморскому краю отменило штормовое предупреждение из-за бушующего над японским архипелагом мощного тайфуна «Нору», который начал терять силу и изменил траекторию движения.

«В связи с изменением траектории смещения тайфуна на более благоприятную для Приморья, штормовое предупреждение на период 8-10 августа отменяется», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что власти нескольких префектур в Японии готовятся к эвакуации нескольких десятков тысяч жителей из-за нависшего над японскими острова тайфуна «Нору».

По прогнозам синоптиков, в Приморье в начале следующей недели придут сильные дожди и кратковременное усиление ветра.