Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп благодарен КНР и РФ за сотрудничество по резолюции СБ ООН против КНДР.

«Трамп продолжит работу с союзниками и партнерами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с ее угрожающим и дестабилизирующим поведением», — отметила Сандерс.

Накануне СБ ООН проголосовал за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.