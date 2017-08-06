Федеральное бюро расследований (ФБР) США взяло на себя руководство установлением причин взрыва в исламском центре города Блумингтон (штат Миннесота).

По данным ФБР, взрыв произошел в результате детонации «разрушительного устройства и является нарушением федерального закона». В этот момент в мечети на территории центра находились до 20 верующих, никто не пострадал.

Общественное Мусульмано-американское общество штата объявило награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке виновников случившегося.