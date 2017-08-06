В Хиросиме в воскресенье проходят мероприятия памяти жертв атомной бомбежки — первой в истории человечества. Мэр города Кадзуми Мацуи заявил, что все страны мира должны полностью отказаться от ядерного оружия.

Гражданское общество понимает, что ядерное оружие бесполезно для обеспечения государственной безопасности. Сегодня одна бомба может быть в тысячи раз мощнее чем те, что были сброшены 72 года назад. Любое применение ядерного оружия может повергнуть весь мир в ад — и того, кто его использовал, и врага, приводит текст его речи во время церемонии в Парке Мира ТАСС.

Кадзуми Мацуи подчеркнул, что атомное оружие — это огромные затраты на то, что держит в страхе весь мир, подвергая планету угрозе.

72 года назад абсолютное зло опустилось с небес на Хиросиму, начал выступление мэр Хиросимы.

Он призвал всех представить, как обожженные люди с черными лицами, в наполовину сгоревшей одежде шли между обугленными трупами, ища воды.

По мнению Кадзуми Мацуи, пережитый Хиросимой ужас может вернуться в любой момент. Он обратился с призывом к правительству Японии стараться преодолеть все противоречия между ядерными и неядерными странами и добиваться ратификации соглашения о полном запрещении ядерного оружия.