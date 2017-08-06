На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП. Автомобиль Gelandewagen наехал на мужчину в районе дома №48.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома №48. Водитель Gelandewagen сбил мужчину, в результате чего он получил травмы различной степени тяжести, приводит ТАСС информацию от столичной полиции.

Информацию подтвердили и в управлении ГИБДД по Москве.

Ранее стало известно о другой аварии в Москве. На Авиамоторной улице столкнулись скорая помощь и иномарка.