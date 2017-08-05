РФ и США условились, несмотря на известные проблемы в двусторонних отношениях, продолжать реализацию совместного исследовательского проекта Роскосмоса и NASA, целью которого является изучение Венеры. Первый этап проекта — это вывод спутника на ее орбиту, чтобы повысить точность исследований и расширить их спектр, передает телеканал «Звезда».

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-Д», оснащенная посадочным модулем, может быть запущена в 2026 году. «В качестве дополнительных элементов АМС будут рассмотрены субспутник массой до 120 кг для проведения самостоятельных исследований и аэростатные зонды различной конструкции для работы на высоте 50–55 км в атмосфере Венеры, а также различная полезная нагрузка, предлагаемая научным сообществом», — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Договоренность о продолжении сотрудничества между российской госкорпорацией и NASA распространяется на нынешний и следующий годы. Предполагается, что Роскосмос предоставит для запуска «Венеры-Д» ракету «Ангара-А5», орбитальный и большой посадочный модули, а американцы — ряд приборов и «долгоиграющие» маленькие посадочные модули весом до 10 килограммов.