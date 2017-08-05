Президент США Дональд Трамп хотел бы противостоять России, когда Москва затрагивает американские интересы, и в то же время сотрудничать с ней. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил помощник главы американского государства генерал Герберт Макмастер, отвечающий за сферу национальной безопасности.

По словам Макмастера, сегодня Трамп просит своих помощников сдерживать развитие любых конфликтов, которые могут привести к эскалации конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

«Также он просит нас искать области для сотрудничества с Россией. Такие области есть», ­— сказал помощник американского президента.

Макмастер добавил, что руководство США придерживаются такой позиции с 1945 года. Вместе с тем в интервью он повторил заявление Трампа о том, что уровень отношений между двумя странами достиг самой низкой точки.

3 августа после подписания закона о расширении санкций против России Трамп написал в своем Twitter, что отношения стран «находятся на худшем за всю историю и очень опасном уровне». «Можно сказать спасибо конгрессу», — заключил он.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют мнение Трампа об опасно низком уровне отношений двух стран.