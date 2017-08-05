В Крыму открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Монумент возвели в рамках фестиваля «Extreme Крым-2017» в самой западной точке полуострова поселке Оленевка.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что скульптура полностью соответствует стилистике фестиваля, памятник выполнен из местного известняка в виде стрелы высотой около двух метров. Изображение легендарного команданте и цитата Кастро «Победа –– это упорство» размещены на монументе, пишет ТАСС.

Полонский отметил, что власти Крыма планируют также обустроить набережную села Оленевка и назвать ее именем Фиделя Кастро. По словам вице-премьера, в следующем году фестиваль планируют расширить по времени, до трех месяцев. Отметим, в этом сезоне «Extreme Крым-2017» проходил три недели. На фестивале проводились спортивные состязания, концерты, его посетило порядка 50 тыс. человек из 15 стран мира.