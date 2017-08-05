Президент России Владимир Путин выступил за продление программы «Комфортная городская среда» как минимум на три года, а то и на пять лет. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления в Кирове.

«Мы должны сделать вывод естественный, что эта программа должна быть продолжена как минимум на ближайшие три года, но может быть, на последующие два», –– сказал глава государства. По его словам, благоустройство необходимо планировать заранее, а правительству будет поручено включить эти расходы в бюджет на ближайшие годы.

Глава государства также пообещал содействовать ускорению передачи земель военных городков из собственности Минобороны муниципалитетам. Это поможет таким городкам принять участие в федеральном проекте по развитию городской среды, так как сейчас они не имеют права распоряжаться землями.