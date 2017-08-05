В Берлине полиция задержала двух туристов из Китая, решивших сфотографироваться в нацистском приветствии у здания Рейхстага. Задержанным пришлось выплатить штраф в €500, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Позирующих китайцев заметили сотрудники парламента, которые вызвали полицейских. В итоге граждан КНР 36 и 49 лет обвинили по статье об «использовании символики неконституционных организаций».

Отмечается, что туристам могло грозить заключение сроком до трех лет. Согласно законодательству ФРГ, в стране запрещена демонстрация флагов и гербов Третьего рейха, а также приветствие немецких национал-социалистов.

В начале года из-за нацистского приветствия было закрыто телешоу «Угадай мелодию» на литовском телеканале LRT. Известный жест продемонстрировала одна из участниц программы.