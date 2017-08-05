Украинская прокуратура собирается допросить музыкантов группы Scooter. Соответствующие запросы будут направлены в компетентные органы ФРГ.

Об этом сообщила в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь крымской прокуратуры (структура, сохранившаяся в генпрокуратуре страны) Татьяна Тихончик.

Она отметила, что надзорное ведомство обратится к коллегам из Германии с просьбой оказать международную правовую помощь. В частности, прокуратура собирается допросить солиста и других членов группы.

Немецкие музыканты выступили на фестивале ZBFest, который проходил в крымской Балаклаве. Против музыкантов было возбуждено уголовное дело за посещение Крыма без разрешения украинских властей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.