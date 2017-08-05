В Красноярске ураган сорвал крышу с одного из складских помещений аэропорта Емельяново. Упавшие обломки конструкции повредили около 10 припаркованных поблизости автомобилей, передает Интерфакс.

«Данное происшествие на работу самого аэропорта никак не повлияло. Аэропорт работал и работает в штатном режиме», — сказала агентству пресс-секретарь аэропорта Леокадия Матвеева.

Люди в результате происшествия не пострадали.

Ранее в субботу сообщалось, что из-за сильного ветра с градом без энергоснабжения остались три района Тверской области, в которых проживают около 20 тыс. человек.