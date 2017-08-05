Президент РФ Владимир Путин провел в Кирове заседание Совета по развитию местного управления. Российский лидер отметил, что рост уровня жизни населения напрямую зависит от работы руководителей на местах и является главной задачей региональных властей. Глава государства призвал не заниматься «бюрократическим футболом» при работе с обращениями активных граждан, а также — не пренебрегать мнением местных жителей, высказанным во время публичных слушаний и онлайн-голосований. Президент также пообещал, что федеральный проект по формированию комфортной городской среды будет продлен на несколько лет.

Совет по развитию местного управления начал свою работу 10 лет назад. С недавних пор в него входят представители как крупных городских поселений, так и небольших сельских муниципалитетов.

— Наш с вами Совет по развитию местного управления не занимается освоением больших, крупных — да каких угодно месторождений нефти, газа. Мы в рамках этого совета не занимаемся вопросами освоения космоса либо Арктики, строительства подводного, надводного флота, авиации. Всё это очень важно для страны, всё, что я перечислил. Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках совета, казалось бы, простые, тривиальные, вроде бы и текущие. Но на самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное — уровень жизни граждан России. А, собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого уровня власти, — сказал президент.

Как констатировал глава государства, появляется всё больше неравнодушных граждан, которые ратуют за развитие и благоустройство территорий. Владимир Путин заметил, что муниципальный уровень власти наиболее близок к народу и возможностью вести диалог нужно пользоваться.

— Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» — категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам — это огромная ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно поддерживать таких граждан, — поручил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что на благоустройство из федерального бюджета в 2017 году выделено 25 млрд рублей. При этом главное условие такой поддержки — учет мнения граждан.

— К сожалению, не все руководители это услышали и не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам. Скажу больше — даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни — что самое главное — с доверием со стороны граждан, — заметил президент.

По словам главы государства, совсем другой результат был зафиксирован в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству, где граждане ответственнее и бережливее относятся к новой городской среде.

О ситуациях с нежеланием учитывать мнение жителей при изменении городской среды рассказал и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. По его словам, есть регионы, где используются различные способы игнорирования мнения граждан: выделяется мало времени на онлайн-голосование, обсуждение практически не анонсируется, собрания проводятся в рабочее время, неудобное для многих граждан, а сами встречи организуются в помещениях, куда не могут попасть все желающие. На сегодняшний день, по данным Михаила Меня, пятилетние программы по благоустройству в срок утверждены более чем в 1600 муниципалитетах в 81 регионе страны.

Мэры городов и главы муниципалитетов на встрече с президентом отмечали, что важную роль в благоустройстве играет поддержка федерального бюджета.

Кроме того, президент поддержал замечание главы Уфы Ирека Ялалова, который отметил, что в работе над улучшением городской среды нужно учитывать климатические особенности России и ориентироваться на проекты Северной, а не Южной Европы.