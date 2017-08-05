По данным следствия, генеральный директор московского океанариума Андрей Чернов был убит из пистолета ТТ. Об этом свидетельствуют найденные на месте происшествия гильзы калибра 7,62 мм.

«Киллер, возможно, стрелял из ТТ, но это пока уточняется», –– приводит слова источника в правоохранительных органах «РИА Новости». Порядка шести выстрелов было совершено в Чернова, два из них в голову.

Напомним, тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено накануне в Москве. Позже выяснилось, что им оказался один из учредителей и генеральный директор московского океанариума, расположенного в торгово-развлекательном центре «Крокус-Сити». СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по данному факту.