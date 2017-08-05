Местные власти не должны игнорировать предложения и инициативы граждан для решения насущных задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии Совета по развитию местного самоуправления, передает ТАСС. Заседание с участием главы государства проходит в Кирове.

«Я не раз говорил, что игнорировать предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» категорически неправильно», — сказал Владимир Путин.

Президент России напомнил чиновникам о механизмах, с помощью которых можно услышать предложения граждан. Это, по его словам, публичные слушания, территориальное общественное самоуправление, местные референдумы.

Президент добавил, что муниципальный уровень власти остается самым близким к гражданам, а людей, которые стремятся сделать «что-то нужное, полезное», становится всё больше.

Ранее сообщалось, что президент обязал местные власти учитывать мнение жителей при проведении работ по благоустройству.