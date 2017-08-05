Капитан «Зенита» Доменико Кришито заявил, что петербургской команде не требуется настраиваться на матч со «Спартаком», поскольку эта игра особенная для клуба.

«Игра со «Спартаком» — особенная для футболистов, клуба и болельщиков. Нужно просто выйти на поле сконцентрированными на сто процентов. Вот и вся мотивация», — заявил Кришито в интервью газете «Спорт-экспресс».

Итальянский защитник напомнил, что «Зенит» лишь однажды уступил «Спартаку», что говорит о важности матча с этим соперником.

В воскресенье, 6 августа, «Зенит» в рамках 4-го тура РФПЛ на своем поле примет «Спартак». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

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