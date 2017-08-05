Местные власти при проведении работ по благоустройству городской среды должны учитывать мнение жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проходит в Кирове, сообщает ТАСС.

«Не везде это условие было воспринято как обязательное», — сказал глава государства.

Президент добавил, что «кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей», чем проявил к жителям неуважение и даже пренебрежение. По словам главы государства, при таком подходе не будет ни доверия граждан, ни результатов проводимого благоустройства.

Владимир Путин прибыл в Киров в субботу. Кроме заседания, в планах президента посещение поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра и рабочая встреча с врио губернатора области Игорем Васильевым.