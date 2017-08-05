Путин обязал местные власти учитывать мнение жителей при благоустройстве
Местные власти при проведении работ по благоустройству городской среды должны учитывать мнение жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое проходит в Кирове, сообщает ТАСС.
«Не везде это условие было воспринято как обязательное», — сказал глава государства.
Президент добавил, что «кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей», чем проявил к жителям неуважение и даже пренебрежение. По словам главы государства, при таком подходе не будет ни доверия граждан, ни результатов проводимого благоустройства.
Владимир Путин прибыл в Киров в субботу. Кроме заседания, в планах президента посещение поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра и рабочая встреча с врио губернатора области Игорем Васильевым.