Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью газете «Спорт-Экспресс» поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» и своим мнением о болельщиках московского клуба.

У Дзюбы поинтересовались, изменилось ли его отношение к фанатам красно-белых, часть из которых он в прошлом сезоне назвал «сектантами». Форвард отметил, что после этого высказывания фанаты обрушились на него с критикой — многие оскорбляли футболиста в соцсетях.

«После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство — они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина — «сектанты» — как мне кажется, так и продолжает вести себя неадекватно», — заявил Дзюба.

Что же касается грядущего дерби, то болельщиков ждет «очень интересная игра», отметил футболист «Зенита». Дзюба добавил, что петербургский клуб в этом сезоне намерен отобрать чемпионский титул у «Спартака».

«У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас — возможность оторваться от них еще больше», — резюмировал футболист.

В воскресенье, 6 августа, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет московский «Спартак». Матч начнется в 20.00 по московскому времени.