Взрыв прогремел в субботу возле здания исламского центра Дар Аль-Фарук в городе Блумингтоне, пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота) на севере США.

По данным AP, в результате случившегося никто не пострадал. Причины взрыва пока не называются.

@ACLU @CNN @nytimes @HarunMaruf @voasomali @AJEnglish an Islamic center in MN was bombed this morning but luckily no one was hurt. pic.twitter.com/BALCMkHH8S