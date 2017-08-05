В восточной части Афганистана по меньшей мере 50 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были уничтожены силами западной коалиции в провинции Хост.

Возглавляемая силами США коалиция нанесла авиаудар в районе Муса Хил по убежищам и оружию боевиков, пишет ТАСС. Операция была проведена в пятницу вечером, подробности военных действий не сообщаются.

При этом в министерстве обороны Афганистана подтвердили данные о ликвидации 50 боевиков.