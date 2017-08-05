Председатель либерального оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба заявил, что сирийский конфликт можно решить, наладив отношения с Россией.

«Мы пришли к осознанию того, что кратчайший и наиболее эффективный путь — налаживание контакта с российской стороной для достижения необходимого результата», — приводит слова оппозиционера «РИА Новости».

Ранее Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о создании третьей зоны деэскалации в провинции Хомс. В нее войдут 84 населенных пункта, в которых проживают свыше 84 тыс. человек.

Отметим, что движение «Завтра Сирии» выступило в качестве посредника при переговорах о создании зоны деэскалации.