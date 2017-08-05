Президент России Владимир Путин прибыл в Киров, где проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер планирует обсудить реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также намерен посетить поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра. В ходе заседания с докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

После этого у Путина запланирована официальная встреча с врио главы региона Игорем Васильевым.