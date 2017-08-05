В рамках четвертого тура РФПЛ «Уфа» принимала «Ахмат». Хозяева поля, проигрывая по ходу встречи, сумели одержать победу — 3:2.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Нападающий «Ахмата» Лео Жаба воспользовался ошибкой обороны «Уфы» и поразил ворота Александра Беленова.

Уфимцы сумели отыграться на 80-й минуте усилиями Бояна Йокича. Спустя четыре минуты ворота «Ахмата» поразил Павел Аликин. Упрочил преимущество «Уфы» Дмитрий Сысуев. Уже в добавленное время Анхель Уилкер сократил отставание «Ахмата», установив окончательный счет.

Таким образом, «Уфа» после четырех туров набирает восемь очков. Для «Ахмата», в активе которого девять очков, это поражение стало первым в текущем сезоне.

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