В Министерстве энергетики РФ с удивлением обнаружили, что ЕС расширил свой санкционный список за счет двух сотрудников ведомства.

«У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений», — отметили в ведомстве, заявление пресс-службы Минэнерго приводит «Газета.ру».

По словам представителя министерства, «никаких законных оснований» для данных действий у ЕС не было.

«Вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась «заложником ситуации», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Минэнерго РФ ждет дополнительных разъяснений от ЕС по данному факту.