Корпус морской пехоты США подтвердил информацию о крушении конвертоплана MV-22 Osprey у побережья Австралии.

«Корпус морской пехоты США подтверждает, что проводится поисково-спасательная операция в отношении военнослужащих, попавших в происшествие с MV-22 у восточного побережья Австралии», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что конвертоплан Osprey разбился у берегов Австралии. Сколько находилось человек на борту воздушного судна, неизвестно.

Отметим, что конвертоплан MV-22 Osprey способен перевозить 28 человек, в том числе членов экипажа воздушного судна.