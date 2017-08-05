Жаркая и летняя погода в российской столице в субботу сохранится несмотря на ливни и сильный ветер. Гроз 5 августа в Москве не ожидается, передает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз погодного центра «Фобос».

«Гроз мы не ожидаем, единственный неприятный фактор — это ветер. По направлению он западный, его скорость — 4–9 м/с, а в порывах он может достигать 12–17 м/с», — сказали агентству синоптики.

Температура воздуха в субботу сохранится на уровне 24–26 градусов, в области возможно потепление до 27 градусов.

Ливни уже прошли на юго-западе и в центре города.

Ранее метеорологи прогнозировали, что из-за сокращения светового времени традиционной жары в Москве не будет до конца лета.