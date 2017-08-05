Спасатели продолжают проводить поисковые работы в руднике «Мир» в Якутии, пробиваясь через грязевые массивы, которые затрудняют операцию. Горные выработки оказались подтоплены не просто водой, а технологической соленой водой со всей грязью и потоками.

Об этом рассказал представитель оперативного штаба Дмитрий Кирсанов. Вместе со спасателями в круглосуточных поисках принимают участие работники предприятия, хорошо знающие рудник.

«Рабочие рудника продвигаются со спасателями, они попутно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нем газов и других опасных и вредных веществ», –– сообщил Кирсанов. От отметил, что сейчас работы сосредоточены на горизонтах 210, 310 и 410. Участвует более 90 спасателей, в том числе прибывшие экстренные группы из Новокузнецка, пишет ТАСС.

Силами военизированного горноспасательного отряда одного горняка удалось спасти, его вывозили на носилках под аплодисменты, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Для доступа к заблокированным шахтерам была привлечена дополнительная техника, надежда найти горняков живыми есть. Глава Якутии Егор Борисов поручил обеспечить всю возможную помощь семьям пропавших горнорабочих.