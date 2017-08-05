Один из сотрудников полиции Афганистана совершил нападение на конвой НАТО. Он был ликвидирован в ходе перестрелки.

Инцидент произошел в субботу, 5 августа, в 16 км от Кандагара. Силы НАТО возвращались на базу, когда по ним открыл стрельбу полицейский. Конвой охраняли румынские солдаты, которые и ликвидировали нападавшего.

В результате перестрелки пострадал один румынский солдат. В настоящий момент он находится в больнице при аэропорте Кандагара.

Был ли связан убитый полицейский с антиправительственными вооруженными силами, пока неизвестно, сообщает Khaama Press.